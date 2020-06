Polizei Bielefeld

POL-BI: S-Pedelec ohne Versicherungskennzeichen unterwegs

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Beamte des Verkehrsdienstes führten am Mittwoch, den 03.06.2020, Kontrollen an der Brockhagener Straße durch und zogen einen Bielefelder auf seinem E-Bike aus dem Verkehr.

Der 47-jährige Bielefelder passierte die Kontrollstelle auf seinem Pedelec und fuhr dabei deutlich schneller als 25 km/h. Die Beamten hielten den Fahrer an und begutachteten das Rad. Am hinteren Schutzbleck war eine leere Halterung für ein Versicherungskennzeichen vorhanden. Der Bielefelder gab an, kein aktuelles zu haben. Er konnte den Beamten lediglich die Bescheinigung aus dem letzten Jahr vorzeigen.

Da es sich bei dem Rad um ein S-Pedelec - einem schnellen E-Bike - handelte, das bei einer Leistung von 500 Watt eine Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h erreichen kann, gilt es als Kleinkraftrad. Somit ist der Besitzer verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung für sein Rad abzuschließen.

Der Bielefelder entgegnete den Polizisten, dass er das alte Kennzeichen mit Kabelbindern befestigt hatte. Nachdem es ihm abgefallen sei, habe er vergessen, sich um ein neues zu kümmern.

Die Beamten erstatten Anzeige wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell