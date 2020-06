Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW überschlägt sich nach Auffahrunfall

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Hoberge-Uerentrup-

Heute Morgen, 05.06.2020, kam es auf der Bergstraße zu einem Auffahrunfall. Eine Seat-Fahrerin sagte aus, dass die Bremsen ihres Wagens versagt hätten. Polizisten stellten den Wagen sicher.

Eine 67-jährige Gütersloherin befuhr gegen 08:55 Uhr mit ihrem Seat Ibiza die Bergstraße in Richtung Dornberger Straße. Kurz vor Erreichen des Sportplatzes fuhr sie auf den in gleiche Richtung vorausfahrenden Opel eines 28-jährigen Fahrers aus Brakel auf. Die Gütersloherin fuhr ein zweites Mal auf, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte in den dortigen Graben, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Die Gütersloherin schilderte den Polizisten, dass sie aufgrund der nicht funktionierenden Bremsen ihres Seat auf den Vorausfahrenden aufgefahren sein, um die Fahrt zu verlangsamen und anschließend in den Graben gelenkt habe. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte ins Krankenhaus. Der Opel-Fahrer blieb unverletzt.

Ein Abschleppwagen barg den PKW aus dem Graben und schleppte ihn ab. Während der Bergung und der Unfallaufnahme war die Bergstraße gesperrt.

Der Sachschaden wird auf circa 10000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell