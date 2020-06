Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrerin erlitt bei Verkehrsunfall schwere Verletzungen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Heepen -

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, 04.06.2020, im Kreuzungsbereich Altenhagener Straße/ Amtmann-Bullrich-Straße/ Am Homersen erlitt eine Radfahrerin schwere Verletzungen.

Eine 38-jährige BMW-Fahrerin aus Lemgo befuhr um 14:30 Uhr die Altenhagener Straße in Richtung Innenstadt und beabsichtigte an der Kreuzung Altenhagener Straße/ Amtmann-Bullrich-Straße/ Am Homersen nach rechts abzubiegen und die Altenhagener Straße weiter zu befahren. Bei dem Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einer neben ihr fahrenden 48-jährigen E-Bike-Fahrerin aus Bielefeld, die die Kreuzung geradeaus in Richtung Amtmann-Bullrich-Straße überqueren wollte. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich dabei so schwer, dass ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus brachte. Der gelandete Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Der Sachschaden an dem Heck des 3er BMW sowie an dem E-Bike wird auf einen geringen dreistelligen Betrag geschätzt. Derzeit dauert die Unfallaufnahme noch an.

