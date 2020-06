Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei bittet mit Foto um Mithilfe bei Fahndung nach Täter

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Mit dem Foto erhofft sich die Polizei Hinweise zu der Identität eines Mannes, der bereits am Sonntag, 20.01.2020, einen höheren Geldbetrag durch einen räuberischen Diebstahl erbeutete.

Der Täter stahl gegen 08:30 Uhr in einem Nachtclub Geld aus dem Portemonnaie einer 21-Jährigen und flüchtete mit der Beute über die Eckendorfer Straße in die Straße Am Stadtholz.

Ein 20-jähriger Bielefelder nahm die Verfolgung des Täters auf. Als sich der Flüchtige in der Straße Hakenort hinter einem geparkten PKW versteckte, konnten zwei vorbeigehende Fußgängerinnen dem Verfolger das Versteck zeigen. Daraufhin kam der Täter mit einem gezogenen Messer aus dem Versteck und bedrohte die Zeugen. Der 20-Jährige sah von der weiteren Verfolgung ab und dem Täter gelang mit seiner Beute die Flucht.

Die Zeugen beschrieben den Tatverdächtigen als südosteuropäisch aussehend, circa 28 bis 30 Jahre alt, 175 cm bis 180 cm groß, von kräftiger leicht untersetzter Figur, leicht rötlichen Bartansatz, bekleidet mit schwarzer Jacke, weißem T-Shirt, blauer Jeans und schwarzen spitz zulaufenden Schuhen.

Die Polizei bittet die Hinweisgeber zu der Identität des Mannes auf dem Foto, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter Telefon 0521/ 545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell