Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte stehlen Lenkrad und Airbaigs

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Altenhagen - In der Nacht auf Donnerstag, den 04.06.2020, brachen Unbekannte ein Fahrzeug an der Vinner Straße auf und entwendeten fest eingebaute Elektronik - Zeugen gesucht.

Der schwarze 3er BMW Coupé stand in einer Parkbucht auf einem Firmengelände zwischen der Kafkastraße und dem Kusenweg. Am Mittwoch, den 05.06.2020, sah ein Mitarbeiter um 18:00 Uhr, dass an dem Fahrzeug noch alles in Ordnung war.

Als er am Folgetag gegen 07:25 Uhr auf das Gelände zurückkehrte, musste er feststellen, dass die vordere Fensterscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen worden war. Die unbekannten Täter hatten die gesamte verbaute Elektronik, darunter das Lenkrad, das Navigationsgerät, das Radio und die Frontairbags ausgebaut.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

