POL-REK: 201105-5: Jugendliche entwendeten Parfüm - Kerpen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei ermittelt gegen fünf Jugendliche, die am Mittwochnachmittag (04. November) diverse Flaschen Parfüm aus einer Drogerie gestohlen haben.

Gegen 15:30 Uhr betraten fünf weibliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren eine Drogerie auf der Kerpener Straße. Das Quintett hielt sich längere Zeit in der Parfümabteilung auf. Als alle das Ladenlokal verließen, löste der Alarm aus. Zunächst konnten die Jugendlichen flüchten. Mitarbeiter der Drogerie verständigten die Polizei. Die Beamten fahndeten nach den Ladendiebinnen und trafen sie in der Antoniusstraße kurze Zeit später an. Bei ihnen fanden die Polizisten 22 Flaschen Parfüm. Sie stellten das Diebesgut sicher und brachten die Tatverdächtigen auf eine Polizeiwache. Dort holten ihre Erziehungsberechtigten sie ab. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein. (nh)

