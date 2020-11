Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201105-4: Radfahrer verletzt zurückgelassen - Frechen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach der Fahrerin eines roten VW Polo mit Bergheimer Kennzeichen. Sie soll den Radfahrer angefahren haben und sei dann von der Unfallstelle geflüchtet.

Der Radfahrer (33) war am Mittwoch (04. November) um 07:50 Uhr auf dem Clarenbergweg unterwegs. An der Einmündung zur Dr. Gottfried-Cremer Allee bog er trotz Wartepflicht nach rechts ab und wurde von einem von links herannahenden, bevorrechtigten Auto erfasst und verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Motorhaube des Polos eingedellt. Der 33-Jährige brachte sein Fahrrad auf den Gehweg und sah noch, wie die etwa 20-jährige, blondhaarige Autofahrerin zügig in Richtung Holzstraße davonfuhr. Der Verletzte wollte selbständig einen Arzt aufsuchen. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat in Hürth hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler bitten weitere Zeugen und die Autofahrerin selbst, sich mit ihnen zwecks Unfallrekonstruktion telefonisch unter 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

