POL-HH: 200507-3. Vollstreckung mehrerer Durchsuchungsbeschlüsse nach Verdacht diverser gefährlicher Körperverletzungen in einem Schönheitssalon in Hamburg-Bramfeld

Zeit: 06.05.2020, 09:00 - 11:50 Uhr Ort: Hamburg-Bramfeld, Bramfelder Chaussee (2x) und Anderheitsallee sowie Hamburg-Tonndorf, Ellerneck

Ermittler der Fachdienststelle für Wirtschaftsdelikte (LKA 53) haben gestern Vormittag vier Durchsuchungsbeschlüsse in Bramfeld und Tonndorf vollstreckt. Die Maßnahmen richteten sich gegen drei Beschuldigte, die verdächtig sind, in einem Schönheitssalon unerlaubte Eingriffe vorgenommen zu haben.

In mehrmonatigen Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass ein 41-jähriger Iraner offenbar invasive Eingriffe im Bereich der Kopfhaut, der Augen und Nasen als sogenannte Schönheitsoperationen durchgeführt hat, ohne in Deutschland über eine notwendige Approbation als Arzt zu verfügen. Die Eingriffe wurden in Nebenräumen eines Friseursalons sowie in einer Schönheitspraxis unter zu beanstandenden Hygienestandards durchgeführt. Eine 36-jährige Iranerin soll trotz fehlender Qualifikation im Rahmen der Eingriffe als Helferin fungiert haben. Auch ihr afghanischer Ehemann (41), der Inhaber beider Betriebe ist, soll bei Operationen anwesend gewesen sein.

Gegen die drei Beschuldigten wird deshalb wegen des Verdachts einer Vielzahl gefährlicher Körperverletzungen und des Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz ermittelt.

Durch die Staatsanwaltschaft Hamburg wurden Durchsuchungsbeschlüsse für die beiden Bramfelder Salons und die Wohnanschriften der Beschuldigten in Tonndorf und Bramfeld erwirkt und gestern Morgen vollstreckt. Die Ermittler wurden hierbei von der zuständigen Staatsanwältin sowie einem sachverständigen Arzt der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) begleitet.

Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten OP-Material und diverse Unterlagen als Beweismittel sicher.

Mangels Haftgründen verblieben die Tatverdächtigen auf freiem Fuß.

Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der sichergestellten Unterlagen, dauern an.

