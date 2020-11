Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201105-3: Fußgänger schwer verletzt - Bergheim

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Der dunkel gekleidete Mann ist von einem Kleinlaster auf der Kreisstraße 33 erfasst und schwer verletzt worden. Ein entgegenkommender Zeuge versuchte zuvor vergeblich, den herannahenden LKW-Fahrer zu warnen.

Am Mittwoch (04. November) war ein 43-jähriger Bergheimer um 19:45 Uhr als Fußgänger auf der K33 zwischen Quadrath-Ichendorf und Bergheim-Kenten unterwegs. In gleiche Richtung fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Kleinlaster. Der Fahrer des LKW bemerkte zunächst einen entgegenkommenden Autofahrer (42), der das Warnblinklicht eingeschaltet hatte und die Lichthupe betätigte. Kurz darauf betrat der Fußgänger den Fahrstreifen des LKW-Fahrers und es kam zur Kollision. Der 43-Jährige blieb schwer verletzt am Seitenstreifen liegen. Rettungskräfte versorgen ihn und brachten den Mann in eine Uniklinik.

Nach Angaben des Zeugen bemerkte er den Fußgänger auf dem linken Fahrstreifen. Er soll schwankend unterwegs gewesen sein. Daraufhin ordneten die Beamten Untersuchungen hinsichtlich eines möglichen Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsums an. (bm)

