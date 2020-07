Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Beim Einparken Fußgängerin übersehen (53/0707)

Speyer (ots)

07.07.2020, 15:10 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall auf einem Discounterparkplatz in der Auestraße kam es am Dienstag, kurz nach 15 Uhr. Hierbei wurde eine 73jährige Fußgängerin aus Speyer leicht verletzt. Eine 65jährige Opel-Corsa-Fahrerin (ebenfalls aus Speyer) übersah die in einer Parklücke stehende Frau beim Einparken, so dass es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Frau kam. Die Leichtverletzte wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

