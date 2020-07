Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kabeldiebstahl Hauptbahnhof (34/0707)

Speyer (ots)

01.07 - 07.07.2020

Unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 01.07 und dem 07.07.2020 am Hauptbahnhof Speyer ca. 250 Meter OSE-Starkstromkabel, welches im Rahmen von Bauarbeiten am Bahnhof bereits im Gleisbett eingezogen war. Wie das abgeschnittenen Kabel mit einem Gewicht von ca. 200 kg abtransportiert wurde, ist derzeit unbekannt. Der Wert des Kabels dürfte bei ca. 950EUR liegen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die im angegebenem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in Bezug auf den Kabeldiebstahl gemacht haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

