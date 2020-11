POL-REK: 201104-4: Unbekannter fuhr mit Auto davon - Bergheim

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Am frühen Mittwochmorgen (04. November) ist ein unbekannter Mann in ein Fahrzeug mit laufendem Motor gestiegen und davongefahren. Gegen 05:00 Uhr startete ein 30-jähriger Bergheimer seinen Wagen vor der Haustür auf dem Auerhahnweg, um den Motor des Fahrzeugs warm laufen zu lassen. Den Wagen ließ er kurz mit laufendem Motor und steckendem Schlüssel stehen und ging nochmal zurück ins Haus. Als er wenige Minuten später zurückkehrte, war sein Wagen nicht mehr da. Ein Arbeitskollege (32), der mit dem Bergheimer zur Arbeit fahren wollte, traf kurz bevor der Unbekannte mit dem Wagen davonfuhr an der Wohnanschrift des 30-Jährigen ein. Als er durch das Beifahrerfenster des Wagens schaute, stellte er fest, dass es nicht sein Arbeitskollege war. Bevor er reagieren konnte, fuhr der unbekannte Mann davon. Die hinzugerufene Polizei konnte den Wagen des Bergheimers nur drei Straßen weiter ohne Schlüssel auffinden. Der Unbekannte war nach Zeugenangaben etwa 30 Jahre alt, hatte helle Haut, kurzes helles Haar und einen Bart. Sollten Sie die Tat beobachtet oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden Sie gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

