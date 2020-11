Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201104-3: Zeuge beobachtete mögliche Sachbeschädigung - Kerpen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

In Horrem stellte die Polizei vier Kinder, die ihre Tat mit ihren Mobiltelefonen filmten und fotografierten.

Der Zeuge (56) sah am Dienstag (03. November) gegen 12:00 Uhr auf der Oscar-Straus-Straße, wie vier Jugendliche auf dem P&R-Parkplatz gegen zwei abgestellte Autos schlugen und durch das Ziehen am Türgriff bei einem der Fahrzeuge einen Alarm auslösten. Er informierte die Polizei. Die Beamten stellten vier Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren fest und stellten ihre Mobiltelefone sicher. Die Tat ist von zwei Kindern gefilmt worden. Außerdem machte eines der Kinder Fotos von der Tat, um sie, so seine eigenen Angaben, bei Instagram hochzuladen. Ob an den beiden Fahrzeugen tatsächlich ein Schaden entstanden ist, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen führt. Die Kinder sind im Anschluss den Erziehungsberechtigen übergeben worden. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell