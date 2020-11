Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201104-1: Beleuchtungskontrollen 2020 - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Bei der Verkehrssicherheitsaktion "Licht-Test 2020" stellten die Beamtinnen und Beamten zahlreiche Verstöße fest.

Im Rahmen der diesjährigen 57. Internationalen Beleuchtungsaktion überprüfte die Polizei im Rhein-Erft-Kreis im Monat Oktober insgesamt 3141 Fahrzeuge. Dabei stellten sie an 613 Fahrzeugen Beleuchtungsmängel fest. Auch in diesem Jahr legten die Polizistinnen und Polizisten ein besonderes Augenmerk auf die Beleuchtung an Fahrrädern. Knapp 28 Prozent der insgesamt 1553 überprüften Fahrräder musste beanstandet werden. 430 Fahrräder, darunter auch die von Schulkindern, hatte keine funktionierende oder ausreichende Beleuchtung.

Die Bedeutung eines verkehrssicheren Fahrrads ist besonders in der dunklen Jahreszeit groß. Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis appelliert vor Fahrtantritt die Beleuchtung zu kontrollieren und festgestellte Mängel direkt zu beheben. Auch Eltern sollten darauf achten, dass sich die Fahrräder ihrer Kinder in einem verkehrssicheren Zustand befinden. Darüber hinaus können retroreflektierende Bekleidung und Elemente wie Aufkleber die eigene Sichtbarkeit erhöhen. (bm)

