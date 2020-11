Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201103-3: Autos kollidierten im Kreuzungsbereich - Hürth

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Frechener Straße sind am Montag (02. November) drei Personen leicht verletzt worden.

Ein 23-jähriger Mann fuhr gegen 15:30 Uhr auf der Frechener Straße in Richtung Hürth-Knapsack. An der Kreuzung Frechener Straße/Firmenichstraße beabsichtigte er, links in die Firmenichstraße abzubiegen. Beim Abbiegen stieß er im Kreuzungsbereich mit dem Wagen eines 59-jährigen Mannes zusammen, der auf der Frechener Straße geradeaus in Richtung Alstädten-Burbach gefahren war. Durch den Zusammenstoß wurden der 59-jährige Autofahrer sowie die beiden Mitfahrerinnen (22/27) des 23-Jährigen leicht verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser, die sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Der 23-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Beide Autos wurden durch den Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Frechener Straße war bis etwa 16:45 Uhr gesperrt. (nh)

