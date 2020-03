POL-VER: Betrüger erlangen mehrere Zehntausend Euro + Fahrzeug entwendet + Zwei Männer vorläufig festgenommen + Unfall unter Beteiligung eines Polizeifahrzeuges + Zeugen gesucht + mehrere schwere Unfälle

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden (ots)

Betrüger erlangen mehrere Zehntausend Euro

Verden. Unrechtmäßigen Zugang zum geschäftlichen eBay-Konto einer 68-Jährigen verschafften sich bislang unbekannte Täter am Anfang der Woche. Auf dem Konto wurden im Anschluss durch die Täter Waren zum Verkauf angeboten. Hierdurch wurden nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Zehntausend Euro erlangt. Aufgrund des derzeitigen Ermittlungsstandes der Polizei ist anzunehmen, dass die Waren nicht existierten und nach Erhalt des Geldes somit nie versendet werden sollten.

Die Polizei empfiehlt zum Schutz von Onlinekonten unter anderem, eine aktuelle Antiviren-/Firewall-Software sowie ein sicheres Passwort zu nutzen. Informationen zur Einrichtung eines sicheren Passworts sind hier zu finden: https://www.polizei-praevention.de/themen-und-tipps/basisschutz-hard-software.html#c549

Darüber hinaus sollte beim Kauf von Waren im Internet darauf geachtet werden, dass die Angaben im Impressum stimmig sind und keine ungewöhnliche Bankverbindung genannt wird. Weitere Informationen dazu können hier abgerufen werden: https://www.polizei-praevention.de/themen-und-tipps/onlineshopping.html

Mit Baum und abgestelltem Fahrzeug kollidiert

Verden. Einen Zusammenstoß mit einem Baum und einem abgestellten Kleinkraftrad verursachte ein 29 Jahre alter Autofahrer am Mittwochabend im Müllerskamp. Der 29-Jährige scherte zum Einparken in eine Parklücke aus und verursachte hierbei einen Zusammenstoß mit einem Baum. Als er im Anschluss erneut einparken wollte, kollidierte er mit dem Kleinkraftrad. An den beiden Fahrzeugen sowie dem Baum entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

Mann nach Unfall schwer verletzt

Verden. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem 17 Jahre alten Fahrer eines Kleinkraftrads und einem 80-jährigen Kleinkraftradfahrer kam es am Mittwochnachmittag auf der Eitzer Straße. Der 17-Jährige bog vom Rosenweg nach links in die Eitzer Straße ab, obwohl der 80-Jährige auf der Straße in Richtung Eitze unterwegs war. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß wurde der ältere Mann schwer verletzt. Zudem entstand an den beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Hochwertiges Fahrzeug entwendet

Verden. Eine Probefahrt nutzte am Dienstagnachmittag ein bislang unbekannter Mann für den Diebstahl eines Autos aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen legte der Mann einen gefälschten Ausweis sowie einen gefälschten Führerschein für die Durchführung der Probefahrt vor. Zuvor hatte er Kaufabsichten für den Audi SQ7 in schwarz geäußert. Der Tatverdächtige brachte den Wagen auch nach Ablauf der vereinbarten Zeit nicht zum Autohändler zurück, weshalb dieser die Polizei verständigte. Trotz der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde das Fahrzeug bisher nicht angetroffen. Es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Dörverden. Bereits in der vergangenen Woche kam es zwischen dem 4. März, 20 Uhr, und dem 5. März, 15 Uhr, zu einer Beschädigung an einem Schaukasten in der Straße "Weiddorf" in Stedebergen. Bislang unbekannte Täter zerstörten die Verglasung des Schaukastens. Hierbei entstand ein Schaden von rund 250 Euro.

Mögliche Zeugen werden nun gebeten, sich unter der Rufnummer 04234-1325 an die Polizeistation in Dörverden zu wenden.

Mit Baum kollidiert

Dörverden. Von der Straße kam am Mittwoch gegen 14:30 Uhr ein 53 Jahre alter Autofahrer ab. Der Mann war auf der Hoyaer Straße unterwegs, als er nach rechts von der Straße abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Mann blieb hierbei unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro. Außerdem konnte das Fahrzeug nicht mehr für eine Weiterfahrt genutzt werden.

Transporter um 21 % überladen

Langwedel / A 27. Den 24 Jahre alten Fahrer eines Transporters kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel am späten Mittwochnachmittag auf der Autobahn 27 in Richtung Hannover. Es stellte sich heraus, dass der Transporter um rund 21 Prozent überladen war. Gegen den Fahrer wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wurde die Weiterfahrt untersagt.

Leichtkraftradfahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt

Achim. Schwer verletzt wurde am Mittwochmorgen der 40 Jahre alte Fahrer eines Leichtkraftrads. Ein 51-jähriger Autofahrer übersah beim Einbiegen von der Straße "Alter Heerweg" auf die Borsteler Hauptstraße den 40-Jährigen und verursachte einen Zusammenstoß. Hierbei stürzte der Leichtkraftradfahrer und wurde schwer verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 4500 Euro.

15.000 Euro Schaden bei Unfall

Oyten. Zu einem Zusammenstoß zwischen einer 49 Jahre alten Frau und einem 21-jährigen Autofahrer kam es am Mittwochnachmittag in der Lübkemannstraße. Die 49-Jährige übersah beim Abbiegen von einem Grundstück den 21-Jährigen und verursachte einen Zusammenstoß. Die 49-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Außerdem entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von rund 15.000 Euro. Beide Autos konnten nicht mehr weiterfahren.

Mann nach Unfall auf Autobahn schwer verletzt

Oyten. Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Sattelzugmaschine mit Anhänger und einem 53 Jahre alten Autofahrer kam es am Mittwochvormittag auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen scherte der 54 Jahre alte Fahrer der Sattelzugmaschine zum Überholen auf den mittleren Fahrstreifen aus und übersah hierbei den 53-jährigen Autofahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 53-Jährige schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Das Auto des 53-Jährigen wurde zudem abgeschleppt. Weiterhin waren der rechte sowie der mittlere Fahrstreifen für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Bei Diebstahl erwischt

Posthausen. Zwei Tatverdächtige wurden am Mittwochabend bei einem Ladendiebstahl erwischt. Eine Frau im Alter von 32 Jahren und ein 40-jähriger Mann nahmen mehrere Bekleidungsstücke an sich und verließen im Anschluss das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Hierbei wurden sie jedoch erwischt und die Polizei alarmiert. Vor Ort ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass die 32-Jährige zuvor unter Drogeneinfluss mit einem Auto unterwegs war. Infolgedessen wurde die Entnahme einer Blutprobe bei der Frau angeordnet. Zudem verlief ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv.

Unfall unter Beteiligung eines Polizeifahrzeuges

Posthausen. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 61 Jahre alten Autofahrer und einem Polizeifahrzeug kam es am Donnerstagmorgen gegen 8:30 Uhr auf der Landesstraße 155. Die Polizeibeamten waren mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz, als es auf der Straße "Posthausen" zu dem Unfall kam. Der 61-Jährige fuhr aus einer Firmenzufahrt heraus, als er nach derzeitigen Erkenntnissen den Streifenwagen übersah und eine Kollision verursachte. Der 38 Jahre alte Fahrer des Polizeifahrzeuges wich zwar nach rechts aus, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Streifenwagen blieb schließlich in einem Graben stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Das Polizeiauto wurde aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 17.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Rotenburg.

Zwei Männer vorläufig festgenommen

Oyten. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 3 Uhr wurden Polizeibeamte auf ein Auto mit drei männlichen Insassen aufmerksam, welches auf der Kreisstraße 2 unterwegs war. Während die Polizeibeamten dem Wagen folgten, wurde eine Plastiktüte aus einem der Fenster geworfen. Als das Auto nach einem Anhaltesignal der Polizei schließlich stoppte, flüchtete der Fahrer des Autos zu Fuß in Richtung Sagehorner Dorfstraße. Die beiden anderen Insassen im Alter von 29 Jahren und 53 Jahren werden im Wagen festgestellt und vorläufig festgenommen. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen wurde der dritte Mann bisher nicht angetroffen. Dieser ist nach derzeitigen Erkenntnissen circa 1,7 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Neben diversen Zigarettenschachteln in der Plastiktüte können im Fahrzeug verschiedene Werkzeuge sichergestellt werden. Bisher konnten die Gegenstände keiner Tat zugeordnet werden. Die Ermittlungen hierzu dauern jedoch an.

Die beiden Tatverdächtigen befinden aufgrund fehlender Haftgründe inzwischen wieder auf freiem Fuß. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

