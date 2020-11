Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201104-2: Senior bei Wechseltrick bestohlen - Erftstadt

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Aus einer Alltagssituation heraus half ein Senior (87) einem Mann, der für den Parkautomaten Geld gewechselt haben wollte. Später stellte der Senior das Fehlen von knapp 300 Euro Bargeld fest.

Am Samstag (31. Oktober) kehrte der 87-Jährige zwischen 12:00 und 13:00 Uhr zu seinem abgestellten Fahrzeug zurück, das auf dem Parkdeck eines Verbrauchermarktes an der Gustav-Heinemann-Straße in Liblar parkte. Dort sprach ihn ein Mann an, der Geld zum Telefonieren gewechselt haben wollte. Wie selbstverständlich holte der Senior seine Geldbörse hervor und kam der Bitte nach. Nach dem Wechsel ging der Hilfesuchende zügig davon. Erst zu Hause bemerkte der 87-Jährige das Fehlen von knapp 300 Euro in seinem Portemonnaie und informierte die Polizei.

Der Täter ist Ende 30, circa 175 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er hat dunkelblonde kurze Haare und sprach gebrochen Deutsch.

Die Polizei appelliert: Seien Sie besonders misstrauisch, wenn Fremde Sie um einen Geldwechsel bitten. Lehnen Sie die Bitte im Zweifel höflich ab. Halten Sie einen ausreichenden Abstand zu dem Fremden. Gewähren Sie ihm keinen Blick in Ihre Geldbörse und lassen Sie ihn nicht in Ihre Geldbörse fassen. Nehmen Sie sicherheitshalber immer nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen. Zeigen Sie jeden Diebstahl sofort bei der Polizei an. (bm)

