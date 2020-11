POL-REK: 201106-1: Unbekannter versuchte Auto zu stehlen - Bergheim

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Am Donnerstagabend (05. November) hat ein unbekannter Mann versucht, ein Auto zu entwenden.

Eine 32-jährige Anwohnerin des Birkenwegs hörte gegen 20:30 Uhr einen auffälligen Signalton. Vor der Haustür sah sie zudem einen maskierten Mann, der mit einem Gerät immer wieder am Haus vorbeiging. Die 32-Jährige öffnete die Tür und schrie den Unbekannten an, der daraufhin mit einem dunklen Kombi in Richtung Kennedystraße flüchtete. Ersten Erkenntnissen nach hatte der Unbekannte versucht, das Schlüsselsignal eines neuwertigen Fahrzeugs abzufangen, um das Auto zu stehlen. Der Tatverdächtige war laut Zeugenangaben zwischen 25 und 35 Jahre alt und von schlanker Statur. Er trug eine graue Kappe, einen schwarzen Mundschutz mit Symbol, eine graue Jacke, blaue Jeans und schwarze Handschuhe. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zu der gesuchten Personen machen können oder sonstige verdächtige Feststellungen am Donnerstagabend gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

