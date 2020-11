Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Am Montagabend, 02.11.2020, gegen 19:15 Uhr, fuhr eine 31-jährige Fahrzeugführerin eines Dacia Logan, in der Jeverschen Straße in Schortens, in einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Nissan. Im Anschluss entfernte sich die Fahrzeugführerin zunächst, kehrte jedoch kurze Zeit später zum Unfallort zurück. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

