Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201106-4: Fahrfehler führte zu folgenreicher Kettenreaktion - Frechen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Der Fahrer (56) eines unbeladenen LKW versuchte vergeblich einen Zusammenstoß mit anderen Autos, die vor einer roten Ampel warteten, zu verhindern.

Am Donnerstag (05. November) warteten mehrere Autofahrer um 10:15 Uhr verkehrsbedingt an einer Ampel an der Kreuzung Holzstraße (L496) und Bonnstraße in Fahrtrichtung Köln. Drei von ihnen (45w, 69m, 25m) standen auf dem Linksabbiegerfahrstreifen, ein anderer Autofahrer (21m) auf dem linken von zwei Geradeausspuren. Der von hinten herannahende LKW-Fahrer (56), der an diesem Tag den LKW zum ersten Mal steuerte, verwechselte nach eigenen Angaben die Pedalerie, erkannte die Gefahr und lenkte sein Gefährt bewusst in die Mittelleitplanke. Der LKW prallte jedoch ab und stieß gegen die wartenden Fahrzeuge auf dem Linksabbiegerstreifen, die ineinander geschoben wurden. Durch herumfliegende Teile soll zudem das auf dem Geradeausstreifen wartende Fahrzeug eines 21-Jährigen beschädigt worden sein.

Die Fahrerin (45) des Wagens nach der Erstkollision musste von der Feuerwehr befreit werden und kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Alle anderen Fahrer blieben unverletzt. Ihre Fahrzeuge wiesen massive Schäden auf und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Wagen des 21-Jährigen fanden die Beamten zunächst keine Beschädigungen. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf etwa 60.000 Euro. Als Unfallursache zieht die Polizei den vom LKW-Fahrer geäußerten Fahrfehler in Betracht.

Die Unfallstelle - je ein Fahrstreifen der Holzstraße für eine Richtung - war für die Dauer der Bergungsarbeiten und zur Unfallaufnahme für zwei Stunden gesperrt. (bm)

