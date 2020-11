Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201107-2: Tresor aus Schule gestohlen - Brühl

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (06. November) sind Unbekannte in eine Schule am Rodderweg eingebrochen und haben einen Tresor entwendet.

Die Einbrecher verschafften sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwischen 21:00 und 06:30 Uhr am Folgetag gewaltsam Zutritt zu dem Schulgebäude. Im Gebäude brachen sie eine Bürotür auf und entwendeten aus dem Raum einen Tresor. Diesen fanden Polizeibeamte am Freitagmorgen gegen 08:45 Uhr auf dem Parkplatz des Bleibtreusees auf. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Das Kriminalkommissariat 23 sucht Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule oder des Bleibtreusees gemacht haben. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

