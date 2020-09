Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, an einem Supermarkt in der Hockenheimer Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer blieb mit seinem Auto an dem Werbeschild des Supermarktes hängen und fuhr anschließend einfach davon, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 3.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

