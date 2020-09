Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in einer öffentlichen Toilette

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 19.55 Uhr meldete eine Passantin einen Brand in der öffentlichen Toilette in E 1. Vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung ausgehend von der dortigen Herrentoilette festgestellt werden. Wie sich bei einer Nachschau herausstellte, wurden in dem Gebäude zwei Rollen Toilettenpapier angezündet. Das Feuer konnte durch Beamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt oberflächlich gelöscht werden. Die abschließenden Löscharbeiten wurden durch die Berufsfeuerwehr Mannheim durchgeführt. Im Zusammenhang mit dem Vorfall wurde ein 61-jähriger Mann festgenommen. Inwieweit dieser für den Brand verantwortlich ist bedarf weiterer Ermittlungen. An dem Toilettenhäuschen entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.

