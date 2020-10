Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: 25 angehende Feuerwehrleute absolvieren Prüfung nach langer "Corona-Pause"

Eicklingen (ots)

Am Nachmittag des 10. Oktober 2020 konnte Kreisausbildungsleiter Sven Redelf Jacobi die Teilnehmer:innen der Truppmann-Ausbildung zur diesjährigen Abschlussprüfung am Feuerwehrhaus in Eicklingen begrüßen. Nach einem halben Jahr coronabedingter Lehrgangspause frischten die 25 Teilnehmer:innen aus der Samtgemeinde Flotwedel ihr Wissen in den vergangenen zwei Wochen noch einmal auf und konnten somit perfekt vorbereitet in ihre Prüfung starten.

Nachdem die Anwärter:innen in den vergangenen Wochen alle für den Einsatz relevanten Fähigkeiten erworben hatten, galt es, diese in einer theoretischen sowie einer praktischen Prüfung unter Beweis zu stellen. Hierbei galt es für die drei Teilnehmergruppen, eine Wasserentnahme aus einem offenen Gewässer sowie aus einem Unterflurhydranten herzurichten und diverse Knoten und Stiche anzulegen. Außerdem musste im weiteren Prüfungsverlauf ein sogenannter dreiteiliger Löschangriff aufgebaut und das korrekte Aufstellen und Besteigen einer Steckleiter demonstriert werden.

Nachdem sich alle Teilnehmenden erneut am Eicklinger Feuerwehrhaus versammelt hatten, konnte Kreisausbildungsleiter Jacobi dann die Ergebnisse der Prüfung verkünden. Zur Freude aller Teilnehmer, Ausbilder und Gäste haben alle Teilnehmenden ihren ersten Teil der Truppmann-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Nach einigen Worten des Gemeindeausbildungsleiters Markus Neumann und des zweiten stellvertretenden Gemeindebrandmeisters der Samtgemeinde Flotwedel Marius Hennecke, konnte der Prüfungstag dann gegen 17:30 Uhr beendet werden.

