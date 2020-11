Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201110-2: Einbruch in Geschäftskomplex - Elsdorf

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Mitarbeiter einer Fleischerei und eines benachbarten Bekleidungsgeschäftes bemerkten bei Geschäftseröffnung Hebelspuren an einer Tür und einem Fenster.

In der Zeit zwischen Samstag (07. November) 18:00 Uhr und Montag (09. November) 05:45 Uhr hebelten Unbekannte das rückwärtig gelegene und vergitterte Fenster eines Bekleidungsgeschäftes in der Ohndorfer Straße auf und gelangten auf diesem Wege in ein Lager. Dort durchwühlten die Täter die Ware und flexten einen Tresor auf, in dem sich ein geringer Bargeldbetrag befand. Bei der Tatortaufnahme durch hinzugerufene Polizisten roch es noch nach den Arbeiten der Täter. An der rückwärtig gelegenen Tür einer in einem benachbarten Verbrauchermarkt gelegenen Metzgerei fanden die Beamten Hebelspuren. Diese Tür hielt der Gewalteinwirkung stand. Es entstand hoher Sachschaden. Das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

