Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Georgsdorf - Brand in Stall

Georgsdorf (ots)

Gestern um 14:40 Uhr kam es zu einem Brand in einem Stall in der Straße Ostende in Georgsdorf. Der 49-jährige Besitzer des Stalls führte darin Schweißarbeiten durch. Aufgrund des Funkenflugs geriet ein Teil des Stalls in Brand. Das Feuer konnte vom 49-Jährigen eigenständig gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort und führte Nachlöscharbeiten durch. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell