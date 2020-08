Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach Unfall gesucht

Haren (ots)

Gestern, gegen 10:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Eine 28-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Mittelstraße in Haren in Richtung Nordstraße und beabsichtigte an der Kreuzung Burggraben/Gartenstraße nach links in den Burggraben abzubiegen. Gleichzeitig befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer die Gartenstraße in Richtung Mittelstraße und übersah die, von links kommende, vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer zu Boden stürzte. Anschließend entfernt sich der Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen bzw. der Radfahrer werden gebeten sich bei der Polizei in Haren, Tel. 05932/72100, zu melden.

