Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Unbekannte sprengen Geldautomaten

Lathen (ots)

Vergangene Nacht ist es zu einer Geldautomatensprengung in einer OLB-Filiale an der Schmiedestraße in Lathen gekommen. Bislang unbekannte Täter betraten gegen 03.30 Uhr den Vorraum der Bank und sprengte zwei Automaten. Dadurch wurden sowohl die Geldautomaten, als auch der Vorraum der Filiale beschädigt. Anschließend flüchteten die Täter einem dunklen Pkw in Richtung A31. Die Freiwillige Feuerwehr aus Lathen führte eine Gasmessung durch. Die Anwohner wurden vorsorglich evakuiert. Ob die Täter Bargeld erlangten ist bislang nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell