Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Bad Bentheim (ots)

Gestern kam es um 15:25 Uhr auf der Baumwollstraße in Bad Bentheim zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Ein 49-Jähriger befuhr die Baumwollstraße in Richtung Nordhorn. In Höhe der Einmündung Bardeler Weg stand ein 18-Jähriger mit seinem Ford, der nach links in den Bardeler Weg abbiegen wollte, jedoch aufgrund des Gegenverkehrs halten musste. Dies übersah der Motorradfahrer und fuhr in das Heck des Fords. Der 49-Jährige verstarben aufgrund seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der 18-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt, sein 25-jähriger Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

