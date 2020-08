Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Gildehaus - Multivan beschädigt

Gildehaus (ots)

Heute, in der Zeit von 09:50 bis 10:00 Uhr, wurde ein VW Multivan auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Euregiostraße in Gildehaus beschädigt. Der VW war auf einem Stellplatz in der äußersten Parkreihe zu einem Waldstück hin abgestellt. Vermutlich beim Ausparken von der mittleren Stellreihe aus, rammte der Verursacher den geparkten VW. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim, Tel. 05922/9800, in Verbindung zu setzen.

