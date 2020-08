Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Dieb mit Warnweste bockt Pkw mit Wagenheber auf; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Ein unbekannter Täter hat am gestrigen frühen Montagmorgen, gegen 07:00 Uhr, einen Pkw im Kasseler Stadtteil Oberzwehren mit einem Wagenheber angehoben. Die zufällig hinzukommende Eigentümerin des Pkw ertappte den dreisten Dieb, der sich anschließend in aller Seelenruhe vom Tatort entfernte. Die weiteren Ermittlungen führen die hier zuständigen Ermittler der regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Sie suchen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem versuchten Diebstahl an Pkw gemacht haben oder Hinweise auf den unbekannten Täter geben können

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, sei die 38-jährige Eigentümer eines VW Kleinwagens gestern gegen 07:00 Uhr eher zufällig zu ihrem Pkw gegangen, der auf einem Parkplatz in der Dietrich-Bonnhoeffer-Straße geparkt abgestellt war. Erstaunlicherweise entdeckte sie eine männliche Person mit Warnweste, der bereits mit einem mitgebrachten Wagenheber ihren Kleinwagen an einer hinteren Seite aufgebockt hatte. Möglicherweise hatte es der unbekannte Täter auf die Reifen abgesehen. Als die 38-Jährige den Mann ansprach, hätte sich dieser auf ein Handytelefonat konzentriert. Dabei soll der Unbekannte polnisch oder russisch gesprochen haben. Nachdem die Geschädigte den Täter ansprach, habe der einfach sein Werkzeug inklusive Wagenheber in eine mitgebrachte große schwarze Tasche verstaut und sei in Richtung Heinrich-Platt-Straße davon gelaufen. Die sofort nach Bekanntwerden des versuchten Diebstahls eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief ohne Erfolg.

Zeugen gesucht

Die zuständigen Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe suchen zur Aufklärung des Falls Zeugen, die Beobachtungen am Tatort gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können.

Nach Angaben der Zeugin liegt von dem Täter folgende Beschreibung vor:

- männlich

- ca. 180 cm groß

- kurze schwarze Haare

- polnischer oder russischer Akzent

- Bekleidung: hellblaues Langarmshirt, orangefarbene Warnweste, dunkle Arbeiterhose, dunkle Schuhe;

- führte schwarze Tasche mit Kfz.-Wagenheber mit sich.

Rückfragen bitte an:

Frank Siebert

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 0561 - 910 1008



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell