Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall mit 5.000 Euro Schaden verursacht und geflüchtet: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Nordshausen:

Einen hohen Schaden musste ein 40-jähriger Mann am Sonntagnachmittag an seinem VW Passat feststellen, der während des Wochenendes am Fahrbahnrand der Korbacher Straße abgestellt war. Vom unbekannten Verursacher des Unfalls fehlt bislang jede Spur. Die Ermittler der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können.

Abgestellt hatte der 40-Jährige aus Kassel seinen braunen VW Passat am Freitagnachmittag gegen 13:30 Uhr gegenüber der Hausnummer 257. Den Schaden an der gesamten linken Fahrzeugseite bemerkte er am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der unbekannte Verursacher auf der Korbacher Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße unterwegs gewesen und aus bislang nicht bekannten Gründen gegen den geparkten Pkw gestoßen. Der Schaden an dem VW beläuft sich nach Schätzungen der aufnehmenden Polizisten des Reviers Süd-West auf rund 5.000 Euro.

Zeugenhinweise werden bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 entgegengenommen.

