Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit 98 km/h auf dem Steinweg unterwegs: Autofahrer erwartet Fahrverbot

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Beamte des Polizeireviers Mitte haben am heutigen Dienstagmorgen in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen im Kasseler Steinweg durchgeführt. Dazu setzten die Polizisten ein Laserhandmessgerät ein und überprüften in Höhe des Marställer Platzes die in Richtung Altmarkt fahrenden Verkehrsteilnehmer. Erfreulicherweise hielten sich nahezu alle Fahrer an die maximal erlaubten 50 km/h. Ein 23-jähriger Mann hingegen hatte mit seinem VW Golf GTI offenbar direkt nach der stationären Geschwindigkeitsmessanlage am Zwehrenturm Gas gegeben und war von den Polizisten mit 98 km/h gemessen worden. Der Autofahrer, der sich während der darauffolgenden Kontrolle äußerst uneinsichtig zeigte, muss nun mit einem Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen. Zudem stoppten die Polizeibeamten drei Personen ohne Sicherheitsgurt, was für die Kontrollierten ein Bußgeld von 30 Euro zur Folge hat.

