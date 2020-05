Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Odisheim Betrunken nach Streit nach Hause gefahren

Cuxhaven (ots)

Durch Nachbarn wird am Samstag Abend gegen 21:05 Uhr gemeldet, dass ein 42 jähriger Mann aus der Samtgemeinde Land Hadeln nach einem Streit mit seiner Ex-Lebensgefährtin mit seinem Pkw alkoholisiert davon gefahren sei. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Beschuldigten an der genannten Wohnanschrift antreffen und deutlichen Atemalkohol wahrnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,57 Promille. Der Beschuldigte bestritt zwar die Fahrt und gab an, dass er erst zu Hause getrunken habe, aufgrund mehrer Zeugenaussagen wurden dennoch zwei Blutproben angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

