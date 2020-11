POL-REK: 201111-2: Kradfahrer nach Sturz im Krankenhaus - Erftstadt

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Nach Angaben von Zeugen kam der Fahrer eines Leichtkraftrades (64) an einer Kreuzung zu Fall, wo eine von rechts kommende andere Verkehrsteilnehmerin (32) einbiegen wollte.

Der Fahrer eines Leichtkraftrades (64) fuhr am Dienstagmorgen (10. November) um 07:40 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Kerpen. An der Kreuzung zur untergeordneten Matthias-Grell-Straße kam eine 31-jährige Autofahrerin und stoppte nach eigenen Angaben an der Fahrbahnmarkierung. Ihre Angaben bestätigten später zwei unbeteiligte Zeugen (29/30). Obwohl es nicht zu einem Zusammenstoß oder ähnlichem gekommen ist, stürzte der Senior und verletzte sich schwer. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Krad entstand Sachschaden. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf. (bm)

