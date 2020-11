Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201113-1: Einbruch in polnischen Supermarkt - Brühl

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Die Täter haben Wodka und Zigaretten gestohlen.

In der Nacht von Mittwoch (11. November) auf Donnerstag (12. November) brachen zwei Unbekannte ein Fenster des polnischen Lebensmittelmarktes an der Römerstraße auf. Gegen 01:00 Uhr am Donnerstag stiegen sie in den Verkaufsraum. Sie durchwühlten diesen sowie das Büro. Die beiden schlanken Männer, die mit schwarzen Daunenjacken bekleidet waren, steckten Zigaretten und Wodka-Flaschen in Tüten und flüchteten anschließend durch das Lager. An einer Kapuze war ein Fellkragen appliziert. Beide trugen einen weißen Mund-Nasen-Schutz. Ein Täter trug eine graue Adidas Jogginghose und weiße Sneaker. Sein Komplize trug eine schwarze Adidas Jogginghose mit einem weißen, runden Logo auf dem rechten Oberschenkel. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu den beiden Tätern geben? Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Römerstraße/Euskirchener Straße verdächtige Personen mit vollgepackten Tüten gesehen? Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 23 in Brühl, unter 02233 52-0, in Verbindung zu setzen. (bb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell