Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201114-1: Einbruch in Tankstelle - Elsdorf

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte haben am Freitagmorgen (13. November) die Eingangstür gewaltsam geöffnet und Zigaretten gestohlen.

Ein Zeitungsausträger (55) befuhr gegen 03:15 Uhr das Gelände der Tankstelle an der Köln-Aachener-Straße. Er wollte dort seine Zeitungen einladen. Er bemerkte einen grauen VW Golf, der ohne Licht und mit rasanter Geschwindigkeit das Gelände nach rechts in Richtung Bergheim verließ. Der 55-Jährige sah die aufgebrochene Eingangstür, vermutete einen Einbruch und informierte die Polizei. Beamte stellten vor Ort fest, dass augenscheinlich gezielt Zigaretten gestohlen worden waren. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bb)

