POL-MS: Hammer Straße, Grevener Straße, Promenade - Schwerpunktkontrolle für mehr Sicherheit für Fahrradfahrer - 58 Verstöße in zwei Stunden

Polizisten kontrollierten heute (11.09, 10 bis 12 Uhr) für mehr Sicherheit für Fahrradfahrer in einer zweistündigen Kontrollaktion schwerpunktmäßig den Verkehr an der Hammer Straße, an der Grevener Straße und der Promenade.

Sieben Autofahrer waren in der Zeit durch ein Smartphone am Steuer abgelenkt, 25 Pkw-Fahrer mussten ein Verwarngeld zahlen, da sie zu schnell unterwegs waren, ein Fahrer muss mit einem Bußgeld rechnen. Zwei Fahrzeugführer machten Fehler beim Abbiegen und ein Autofahrer fuhr bei Rot.

Die Polizisten stoppten zudem 17 Fahrradfahrer, die auf der falschen Straßenseite unterwegs waren. Zwei Radler nutzten das Handy während der Fahrt und drei Fahrradfahrer missachteten die rote Ampel.

