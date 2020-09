Polizei Münster

POL-MS: Polizisten stellen über 20 mutmaßlich gestohlene E-Scooter und Fahrräder sicher

Münster (ots)

Polizisten stellten am Donnerstagabend (10.9., 18.10 Uhr) in einem Keller an der Salzmannstraße 18 E-Scooter, ein E-Bike, ein Mountainbike und zwei E-Lastenräder sicher. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Beamten, da er die Fahrzeuge in dem Gebäude wähnte. Die Darstellung des Sachverhalts reichte der Staatsanwaltschaft und einer Amtsrichterin für die Anordnung einer sofortigen Durchsuchung. In dem Kellerraum eines 27-Jährigen entdeckten die Beamten die Zweiräder. Zur Herkunft machte der Münsteraner widersprüchliche Angaben. Ihn erwartet ein umfangreiches Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell