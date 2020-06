Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Die Wasserschutzpolizei bittet um Mithilfe

Koblenz/Oberfell (ots)

Am gestrigen Sonntag, 21.06.2020 gegen 12.55 Uhr fuhr eine Motoryacht mit hoher Geschwindigkeit an einem festgemachten Sportboot an der Spundwand in Oberfell/Mosel vorbei. Durch den hierbei erzeugten Sog- und Wellenschlag verletzte sich eine auf dem festgemachten Sportboot befindliche Person leicht.

Der Motoryacht sollte es sich um eine blauweiße Yacht handeln, nähere Angaben sind nicht bekannt. Die Wasserschutzpolizeistation Koblenz bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0261-972860.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

WSP-Station Koblenz

Telefon: 0261-972860

E-Mail: ppelt.wsp.ko@polizei.rlp.de



oder

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Abteilung Wasserschutzpolizei-Pressestelle

Telefon: 06131-65 8042

E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



