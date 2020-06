Polizei Münster

POL-MS: Polizei sucht Zeugen und Geschädigte nach einem Unfall an der Wolbecker Straße

Münster (ots)

Nach einem Unfall unter Beteiligung eines Linienbusses am Montagvormittag (02.06, 10:45 Uhr) sucht die Polizei Zeugen und weitere Geschädigte. Der Bus der Linie R 32 fuhr auf der Wolbecker Straße in Richtung Innenstadt und musste an der an der Einmündung Verfürthweg aus bislang ungeklärter Ursache abrupt bremsen. Mindestens zwei Frauen in dem mit etwa 40 Personen besetzten Bus stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Busfahrerin erstattete im Anschluss eine Anzeige bei der Polizei. Die Polizei sucht nun Zeugen und weitere Geschädigte, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Bisher sind nur die Personalien einer Verletzten bekannt.

Hinweise an: 0251 275-1557

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell