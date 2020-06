Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Sachbeschädigung durch Flaschenwerfer an Fahrgastschiff

Koblenz (ots)

In der Nacht von Samstag, 13.06.2020, 19:00 Uhr bis Sonntag, 14.06.2020, 10:00 Uhr wurde in Koblenz im Bereich des Konrad-Adenauer-Ufers, Nähe der Seilbahn Koblenz, die Panoramascheibe eines an einem Steiger liegenden Fahrgastschiff durch Werfen einer Wodkaflasche beschädigt. Hinweise auf den Täter liegen zurzeit nicht vor. Die Wasserschutzpolizei Koblenz bittet um Ihre Mithilfe und nimmt sachdienliche Hinweise unter der 0261-972860 entgegen.

