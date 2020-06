Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung durch Graffiti

Hachenburg (ots)

Am Samstag, den 13.06.2020, gegen 00:00 Uhr wurde eine Gruppe Jugendlicher gemeldet, welche einen geparkten Pkw im Dehlinger Weg in Hachenburg mit Graffiti besprüht hatte. Im Nachgang konnten in der näheren Umgebung frisch gesprühte Graffitis auf einem Stromverteilerkasten und einem Altkleidercontainer festgestellt werden. Die Jugendgruppe selbst wurde nicht angetroffen.

Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

PI Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell