Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Gartenkantine

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Gartenstadt 07.04.2020, 01.08 Uhr

In der Nacht auf Dienstag informierte ein Zeuge die Polizei über einen Einbruch in eine Gartenkantine an der alten Frankfurter Straße.

Kurz danach waren mehrere Streifenwagen vor Ort und konnten einen 21-jährigen Braunschweiger stellen, der gerade aus einem Fenster kletterte und versuchte sich von der Gartenkantine zu entfernen.

Bei der folgenden Durchsuchung der Gasträume konnte ein weiterer Tatverdächtiger auf frischer Tat ertappt werden. Er hatte sich in einem Lagerraum versteckt. Es handelte sich um einen ebenfalls 21-jährigen Braunschweiger.

Nach den Vernehmungen kamen beide wieder auf freien Fuß.

