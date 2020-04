Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Optiker-Geschäft

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Otto-von-Guericke-Straße 06.04.2020, 09.53 Uhr

Am Wochenende wurde der Optiker in der Markthalle von Einbrechern heimgesucht.

Am Montagmorgen bemerkten zwei Angestellte, dass die Räumlichkeiten am Wochenende durchwühlt wurden, nachdem sie das Geschäft am Samstagnachmittag ordnungsgemäß verschlossen hatten.

Die Polizei wurde informiert und konnte feststellen, dass eine Eingangstür aufgehebelt wurde. Ein Tresor und eine Geldkassette wurden aufgebrochen und Bargeld entwendet.

Die Ermittlungen dauern an.

