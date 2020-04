Polizei Braunschweig

POL-BS: 101-jährige veräppelt die Polizei

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt 06.04.2020, 15.49 Uhr

Eine Streifenbesatzung der Braunschweiger Polizei wurde am Montagnachmittag zu einer offensichtlich orientierungslosen älteren Dame gerufen.

Die Beamten vermuteten, dass die 101-jährige in einem nahe gelegenen Seniorenheim wohnt. Dies bestritt die Dame. Vielmehr gab sie an, dass sie zusammen mit ihrer Tochter in Rühme wohnen würde.

Die Beamten entschieden sich dazu, der Frau zu helfen und sie nach Hause zu bringen.

Die Tochter erklärte, dass ihre Mutter seit zwei Wochen sehr wohl in einem Seniorenheim wohnt, sie aber schmerzlich vermissen würde. Es stellte sich heraus, dass sich die einfallsreiche Dame aus einem Notausgang geschlichen hatte um ihrer Tochter zum Geburtstag zu gratulieren.

Zumindest aus dem Streifenwagen heraus konnte sie ihre Tochter kurz sehen, bevor die Polizeibeamten sie zurück zu ihrer richtigen Anschrift fuhren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell