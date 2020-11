Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201117-2: Drei Autos mit Farbe beschmiert - Erftstadt

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (16. November) drei Autos in der Radmacherstraße mit Farbe übergossen.

Zu den Sachbeschädigungen kam es in der Zeit von 20:00 Uhr am Sonntag bis 06:15 Uhr am Montagmorgen. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

