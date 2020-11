Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201118-2: Bewohnerin überraschte Einbrecher - Pulheim

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen (18. November) hat ein unbekannter Mann versucht, in das Haus einer 57-jährigen Frau in der Stefan-Lochner-Straße einzudringen.

Die 57-Jährige befand sich in ihrem Badezimmer, als es gegen 08:45 Uhr plötzlich klingelte. Sie ging zur Tür, konnte jedoch niemanden antreffen. Wenige Minuten später nahm sie ein Klopfen wahr und ging deshalb in die Küche. Dort sah sie, wie ein unbekannter Mann vor der Tür hockte und versuchte, die Terrassentür zur Küche gewaltsam zu öffnen. Sichtlich überrascht von der Begegnung mit der 57-Jährigen ergriff der Unbekannte schlagartig die Flucht in unbekannte Richtung. Er war laut Zeugenbeschreibung klein (1,60-1,70m), schlank und mit einer dunklen Kappe sowie einem dunkelblauen Mund-Nasen-Schutz mit Muster bekleidet. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

