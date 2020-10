Polizei Essen

POL-E: Essen: Kriminalpolizei ermittelt nach schwerem Raub auf Seniorin - Täter nutzt möglicherweise präpariertes Taschentuch

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid: Die Kriminalpolizei ermittelt seit dem Wochenende wegen eines schweren Raubs, bei dem einer Seniorin in Rüttenscheid mutmaßlich ein präpariertes Taschentuch auf den Mund gedrückt wurde. Hierbei soll sie das Bewusstsein verloren haben. Samstagmittag um 13:35 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis von dem schweren Raub. Sie sendete sofort einen Streifenwagen zur Friederikenstraße. Die 83-Jährige gab den Beamten an, dass ein unbekannter Mann gegen 13:15 Uhr an der Tür geklingelt und laut "Wasserrohrbruch" geschrien habe. Dabei zwang er sich durch die geöffnete Wohnungstür und begab sich sofort in die Küche, wo er den Wasserhahn aufdrehte und den Spülschrank öffnete. Als die Seniorin ebenfalls die Küche betrat, drückte der Mann unvermittelt ein Taschentuch ins Gesicht der Frau, wodurch sie kurzfristig das Bewusstsein verlor. Als sie wenige Minuten später wieder erwachte konnte sie sehen, wie der Unbekannte weglief. Der Mann soll zwischen 175 und 180 cm groß und Mitte 40 sein. Er war dicklich und hatte ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Gestohlen wurde Schmuck und Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas im Bereich der Friederikenstraße, Klarastraße und Witteringstraße bemerkt haben, sich beim Raubdezernat unter 0201/829-0 zu melden. (ChWi)

