POL-E: Essen: Betrüger hebt Bargeld mit entwendeter EC-Karte ab - Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht Zeugen

45128 E.-Rüttenscheid: Ein mutmaßlicher Betrüger entwendete am 24. August die EC-Karte einer 76-jährigen Frau, mit der er anschließend unrechtmäßig Bargeld abholte. Die Polizei sucht den Tatverdächtigen nun mit einem Lichtbild. Gegen 15:40 Uhr kaufte die Seniorin in einem Lebensmittelgeschäft auf der Rellinghauser Straße ein. Womöglich wurde sie hierbei schon beobachtet, als sie ihre Einkäufe mit EC-Karte bezahlte und dazu ihre PIN ins Gerät eintippte. Am nächsten Tag (25. August) bemerkte sie den Verlust ihre EC-Karte, die sie daraufhin sperrte. Bei der Sperrung erfuhr sie von ihrer Bank, dass am Vortag gegen 16 Uhr bereits eine dreistellige Bargeldsumme abgehoben wurde. Der Bankautomat war nahegelegen des Lebensmittelgeschäftes. Die Polizei sucht nun nach den Tatverdächtigen. Wer kann Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort des Mannes geben? Das Betrugsdezernat (KK14) nimmt Hinweise unter der 0201/829-0 entgegen. /JH

